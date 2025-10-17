Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Carport und Schuppen geraten in Brand

Am Donnerstag, den 16.10.2025, wurde der Leitstelle gegen 20:50 Uhr der Brand eines Carports Am Alten Friesoyther Kanal gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dortiges Inventar des Carports in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf einen angrenzenden Schuppen über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Markhausen und Gehlenberg konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 30000,- EUR.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht und hoher Sachschaden

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr die Bürgermeister-Krose-Stra0e in Fahrtrichtung Wasserstraße. Hierbei beschädigte er im Verlauf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf einem Parkstreifen rechtsseitig der Fahrbahn. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 20000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 16.10.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW mit MI-Kennzeichen einen geparkten PKW Seat Ibiza auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Drogen im Straßenverkehr

Am Freitag, den 17.10.2025, wurde ein 43-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 03:30 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der Friesoyther Straße unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch Amphetamine heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Saterland - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr eine 58-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland gegen 17:50 Uhr die Hauptstraße in Ramsloh in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Sie musste in der Folge verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein nachfolgender 37-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland und fuhr auf. Hierbei wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 3500,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell