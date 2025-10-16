POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Jährlicher Austausch zwischen Vertretenden der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 trafen sich die Helfenden der PSNV aus Cloppenburg, Friesoythe und Vechta zum jährlichen gemeinsamen Austausch mit der Polizei in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Polizeidirektor Walter Sieveke konnte die Leiter der PSNV aus Cloppenburg, Herrn Heinz Dierker und aus Vechta, Herrn Alfons Bert, gemeinsam mit 50 Helfenden, Vertretenden der Landkreise und der Polizei begrüßen.

Die Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Cloppenburg, Frau Ina Otten, hielt einen Impulsvortrag und stellte das Gewaltschutzzentrum vor.

Im Fokus des Treffens standen der Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und PSNV. "Die enge Zusammenarbeit ist entscheidend, um unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere Einsatzkräfte, in Krisensituationen bestmöglich zu unterstützen und schnell Hilfe zu gewährleisten", betonte Polizeidirektor Sieveke.

Die Psychosoziale Notfallversorgung leistet wichtige Unterstützung für Menschen, die durch belastende Ereignisse wie Unfälle, Gewalttaten oder Todesfälle psychisch stark belastet sind. Fachkräfte und ehrenamtliche Helfende bieten dabei kurzfristige Betreuung, Beratung und Stabilisierung an, um die Betroffenen durch die akuten Krisenphasen zu begleiten. Durch ihre Arbeit unterstützen sie die Arbeit der Polizei bei der Unfall- und Tatortaufnahme.

Das Treffen bot Raum für wertvolle Gespräche, neue Impulse und die Vertiefung der gemeinsamen Arbeit im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell