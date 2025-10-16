PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

POL-CLP: Einzelmeldung
  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Jährlicher Austausch zwischen Vertretenden der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 trafen sich die Helfenden der PSNV aus Cloppenburg, Friesoythe und Vechta zum jährlichen gemeinsamen Austausch mit der Polizei in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Polizeidirektor Walter Sieveke konnte die Leiter der PSNV aus Cloppenburg, Herrn Heinz Dierker und aus Vechta, Herrn Alfons Bert, gemeinsam mit 50 Helfenden, Vertretenden der Landkreise und der Polizei begrüßen.

Die Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Cloppenburg, Frau Ina Otten, hielt einen Impulsvortrag und stellte das Gewaltschutzzentrum vor.

Im Fokus des Treffens standen der Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und PSNV. "Die enge Zusammenarbeit ist entscheidend, um unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere Einsatzkräfte, in Krisensituationen bestmöglich zu unterstützen und schnell Hilfe zu gewährleisten", betonte Polizeidirektor Sieveke.

Die Psychosoziale Notfallversorgung leistet wichtige Unterstützung für Menschen, die durch belastende Ereignisse wie Unfälle, Gewalttaten oder Todesfälle psychisch stark belastet sind. Fachkräfte und ehrenamtliche Helfende bieten dabei kurzfristige Betreuung, Beratung und Stabilisierung an, um die Betroffenen durch die akuten Krisenphasen zu begleiten. Durch ihre Arbeit unterstützen sie die Arbeit der Polizei bei der Unfall- und Tatortaufnahme.

Das Treffen bot Raum für wertvolle Gespräche, neue Impulse und die Vertiefung der gemeinsamen Arbeit im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Seniorenheim In der Zeit zwischen Dienstag, 14. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 15. Oktober 2025 06:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kroger Straße, verschafften sich Zugang zum dortigen Objekt und öffneten gewaltsam mehrere Bürotüren. Augenscheinlich konnte jedoch kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren