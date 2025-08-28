PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Pfeffriger Streit vor Schnellrestaurant

Süderholz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 28. August 2025, wurde die Polizei gegen 17:45 Uhr zum Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gemeinde Süderholz gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte die 38-jährige Frau eines 37-Jährigen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants direkt neben dem Skoda eines 24-jährigen Mannes. Offenbar lehnte der 37-jährige Beifahrer bei Aussteigen die Fahrzeugtür an das Fahrzeug des 24-Jährigen mit der Maßgabe, das Auto nicht zu beschädigen.

Scheinbar nahm der 24-Jährige das anders wahr, vermutete eine Beschädigung und stellte den 37-Jährigen zur Rede. In der weiteren Folge kam es zur Diskussion, es folgte eine verbale Auseinandersetzung. Schließlich soll der 24-Jährige ein sogenanntes "Pfefferspray" aus seiner Tasche gezogen und einen Sprühstoß abgegeben haben. Im Anschluss soll der 24-Jährige wieder in sein Auto gegangen sein, augenscheinlich um sich vom Parkplatz zu entfernen. Freunde und die Ehefrau des 37-Jährigen stellten sich hinter den Skoda, offenbar um den Mann an der Wegfahrt zu hindern. Er soll beim Rückwärtsfahren gegen das Bein der Frau gefahren sein.

Der 37-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Augenklinik gebracht. Eine freiwillige Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Gegen den 24-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Körperverletzungen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

