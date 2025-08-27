PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Abschlussmeldung: Vollsperrung auf Bundesstraße 96 nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots)

Am heutigen Mittwoch (27. August 2025) kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung auf der Bundesstraße 96 in Stralsund. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6105321.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 76-jähriger Fahrer eines VW California aus Rheinland-Pfalz aus bislang ungeklärter Ursache auf einem vor ihn fahrenden, leeren Reisebus der Marke Mercedes-Benz auf. Es kam zum Verkehrsunfall.

Der 76-jährige Fahrer des VW wurde schwer-, sein Beifahrer leicht- und ein 44-jähriger Mitfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Busfahrer wurde nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Fahrbahn war zu Unfallaufnahme und Beräumung für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stralsund
