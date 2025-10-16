PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 gegen 01:30 Uhr konnte in Bethen, an der B213, auf einem Feld das abgebildete Fahrrad ausgemacht werden. Hierbei handelt es sich um ein Herrenrad (E-Bike) des Herstellers Cowboy in weiß.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Emstek - Wohnmobil entwendet

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 02:15 Uhr bis 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Wohnmobil, Fiat TT 670 SB, welches auf einem Parkplatz auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße stand. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen Am Montag, 13. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pkw, Toyota Auris in schwarz, welcher in der Straße Alter Flugplatz abgestellt worden war. Die unbekannten durchsuchten den Pkw, erlangten jedoch kein Diebesgut. Am Dienstag, 14. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 08:30 Uhr ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren