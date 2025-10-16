Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 gegen 01:30 Uhr konnte in Bethen, an der B213, auf einem Feld das abgebildete Fahrrad ausgemacht werden. Hierbei handelt es sich um ein Herrenrad (E-Bike) des Herstellers Cowboy in weiß.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Emstek - Wohnmobil entwendet

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 02:15 Uhr bis 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Wohnmobil, Fiat TT 670 SB, welches auf einem Parkplatz auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße stand. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

