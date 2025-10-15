Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Oktober 2025 08:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Straße Riesen und verschafften sich Zugang. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, eine genaue Schadensaufstellung ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

