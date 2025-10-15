PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Diebstahl eines Wohnmobils In der Zeit zwischen Montag, 13. Oktober 2025 22:00 Uhr bis Dienstag, 14. Oktober 2025 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Wohnmobil, Carthago C-Tour, welches vor einem Wohnhaus in der Straße Alter Schützenweg abgestellt worden war. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Anwohner ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:38

    POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 07:33 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Cappeln mit einem Pkw die Straße Südkamp, OT Stapelfeld, in Richtung Osnabrücker Straße. Eine 30-jährige Frau aus Großenkneten befuhr die Osnabrücker Straße, Fahrtrichtung Quakenbrück. An der Kreuzung übersah die 64-Jährige den Pkw der ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Oktober 2025 08:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Straße Riesen und verschafften sich Zugang. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, eine genaue Schadensaufstellung ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren