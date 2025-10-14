PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Oktober 2025 08:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 17:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Straße Riesen und verschafften sich Zugang. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, eine genaue Schadensaufstellung ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Goldenstedt - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 13. Oktober 2025 gegen 14:44 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 30-jährigen Mann aus Goldenstedt, welcher die Vechtaer Straße befuhr. Der 30-Jährige hatte bauartliche Veränderungen an seinem Pkw vorgenommen, ohne eine Sonderabnahme vornehmen zu lassen. Das Fahrwerk war tiefergelegt worden, zudem hatte der Pkw eine veränderte Rad/Reifenkombination. Nur wenig später, gegen 14:55 Uhr wurde ein 36-jährigen Mann aus Goldenstedt kontrolliert, welcher mit seinem Pkw die Hauptstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass auch der 36-Jährige bauartliche Veränderungen an dem Pkw vorgenommen hatte, welche eine Sonderabnahme erfordert hätten. Der Pkw des 36-Jährigen hatte eine Fahrwerkstieferlegung und eingebaute Spurplatten sowie eine veränderte Rad/Reifenkombination. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Oktober 2025 17:30 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten CamperVan Poessl, welcher auf einem Parkstreifen an der Donaustraße abgestellt worden war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

