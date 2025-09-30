PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250930.1 Bargenstedt: Einbruch in Grundschule

Bargenstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Grundschule Bargenstedt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. In der Zeit vom 26.09.2025, 16:00 Uhr bis zum 29.09.2025, 07:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der örtlichen Grundschule im Klintweg. Hierzu hebelten die Einbrecher ein Fenster im ersten Obergeschoss des Schulgebäudes auf, welches sie durch das Betreten einer angrenzenden Überdachung erreichen konnten. Im Gebäude versuchten sie erfolglos einen Tresor zu öffnen. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens oder etwaiges Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte telefonisch unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

