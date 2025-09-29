Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250929.1 Brunsbüttel: Kriminalpolizei ermittelt nach PKW-Brand

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu Montag gerieten in Brunsbüttel zwei geparkte Autos in Brand und brannten vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Um 23:08 Uhr fing auf einem Parkplatz in der Straße Am Fleth zunächst ein blauer VW Feuer. Die Flammen griffen auf einen daneben abgestellten schwarzen Mercedes über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Feuerwehr löschte die Flammen und sicherte die Einsatzstelle. Personen kamen nach jetzigem Stand nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen, die am Sonntagabend rund um 23:00 Uhr im Bereich Am Fleth verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

