Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250929.3 Neuendorf-Sachsenbande: Schwerer Unfall auf der Landesstraße 135

Neuendorf-Sachsenbande (ots)

Am heutigen Morgen hat sich auf der Landesstraße 135 in Neuendorf-Sachsenbande ein schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Die Insassin erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr war unmittelbar nach dem Unfall nicht auszuschließen.

Kurz vor 07.00 Uhr war eine Frau in einem VW Van auf der L 135 aus Neuendorf-Sachsenbande kommend in Richtung Dückerstieg unterwegs. Im gesamten Fahrbahnverlauf galt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h aufgrund einer erst kürzlich abgeschlossenen Fahrbahnerneuerung. Mittig zwischen den beiden Ortschaften durchfuhr die 62-Jährige eine langgezogene Rechtskurve, kam in dieser aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte augenscheinlich ungebremst zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend frontal gegen einen Baum.

Im Zuge des Unglücks zog sich die Unfallfahrerin schwerste Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, Schadenshöhe etwa 20.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell