PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250929.3 Neuendorf-Sachsenbande: Schwerer Unfall auf der Landesstraße 135

Neuendorf-Sachsenbande (ots)

Am heutigen Morgen hat sich auf der Landesstraße 135 in Neuendorf-Sachsenbande ein schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Die Insassin erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr war unmittelbar nach dem Unfall nicht auszuschließen.

Kurz vor 07.00 Uhr war eine Frau in einem VW Van auf der L 135 aus Neuendorf-Sachsenbande kommend in Richtung Dückerstieg unterwegs. Im gesamten Fahrbahnverlauf galt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h aufgrund einer erst kürzlich abgeschlossenen Fahrbahnerneuerung. Mittig zwischen den beiden Ortschaften durchfuhr die 62-Jährige eine langgezogene Rechtskurve, kam in dieser aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte augenscheinlich ungebremst zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend frontal gegen einen Baum.

Im Zuge des Unglücks zog sich die Unfallfahrerin schwerste Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, Schadenshöhe etwa 20.000 Euro.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:55

    POL-IZ: 250929.2 Brunsbüttel: Ermittlungen nach dem Tod eines Säuglings

    Brunsbüttel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe Aktuell laufen die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe und der Kriminalpolizeistelle Heide in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem Verdacht des Mordes durch Unterlassen an einem Säugling in Brunsbüttel. Am 26. September ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:29

    POL-IZ: 250929.1 Brunsbüttel: Kriminalpolizei ermittelt nach PKW-Brand

    Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu Montag gerieten in Brunsbüttel zwei geparkte Autos in Brand und brannten vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Um 23:08 Uhr fing auf einem Parkplatz in der Straße Am Fleth zunächst ein blauer VW Feuer. Die Flammen griffen auf einen daneben abgestellten schwarzen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 06:57

    POL-IZ: 250926.1 Marne: Berauschter Mann leistet Widerstand

    Marne (ots) - In der Nacht zu heute hat der Patient einer Rettungswagenbesatzung zunächst gegenüber dem medizinischen Personal, später gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten Widerstand geleistet. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 01.00 Uhr bat eine Rettungswagenbesatzung in Marne um Unterstützung bei einem renitenten Patienten, dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren