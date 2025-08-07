PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Fahrzeugführerin fährt gegen Grundstücksmauer

Nassau (ots)

Am Nachmittag des 07.08.2025 kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Emser Straße in Nassau. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis beabsichtigte von einem Parkplatz in der Emser Straße auf diese aufzufahren und unterschätzte hierbei offenbar die Beschleunigung ihres E-Fahrzeuges. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr geradewegs über die Fahrbahn in die gegenüberliegende Grundstücksmauer. Hierbei wurde sowohl die Fahrzeugführerin als auch die Beifahrerin jeweils leicht verletzt und in ein umliegendes KH eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Emser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Busch

Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

