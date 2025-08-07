Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Illegale Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten

Dörsdorf/Berndroth (ots)

Am 04.08.2025 wurden, durch einen oder mehrere unbekannte Verantwortliche / Beschuldigte in einem Waldgebiet zwischen den Ortslagen 56370 Dörsdorf und 56370 Berndroth illegal entsorgte, asbesthaltige Eternitplatten (etwa 2 Tonnen) festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Platten durch UT bewusst dort abgeladen wurden, um die Kosten einer fachgerechte Entsorgung und Verwertung zu umgehen.

Bei Hinweisen wird um Mitteilung an die Kriminalinspektion Montabaur gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell