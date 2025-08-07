PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Illegale Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten

Dörsdorf/Berndroth (ots)

Am 04.08.2025 wurden, durch einen oder mehrere unbekannte Verantwortliche / Beschuldigte in einem Waldgebiet zwischen den Ortslagen 56370 Dörsdorf und 56370 Berndroth illegal entsorgte, asbesthaltige Eternitplatten (etwa 2 Tonnen) festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Platten durch UT bewusst dort abgeladen wurden, um die Kosten einer fachgerechte Entsorgung und Verwertung zu umgehen.

Bei Hinweisen wird um Mitteilung an die Kriminalinspektion Montabaur gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Kriminalinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 13:46

    POL-PDMT: Vorfahrtsunfall - Drei Personen leicht verletzt

    Nistertal (ots) - Am Dienstag, den 05.08.25 gegen 20:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L281/K61 in der Gem. Nistertal zu einem Vorfahrtsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die L281, von der Hornisterstraße in Nistertal kommend, und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Enspel zu passieren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 19:48

    POL-PDMT: *** Zeugen gesucht *** - Unfallflucht auf dem Lidl Parkplatz

    Nastätten (ots) - Am Dienstag den 05.08.2025 parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 10:30 bis 11:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Nastätten. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, fand sie dieses beschädigt vor. Ein Unfallverursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Hiesige Dienststelle ermittelt entsprechend aufgrund des Verdachts der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren