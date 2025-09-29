PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250929.2 Brunsbüttel: Ermittlungen nach dem Tod eines Säuglings

Brunsbüttel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Aktuell laufen die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe und der Kriminalpolizeistelle Heide in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem Verdacht des Mordes durch Unterlassen an einem Säugling in Brunsbüttel. Am 26. September 2025 verstarb in Brunsbüttel ein 4 Monate altes Mädchen in ihrem Zuhause. Polizei und Rettung erhielten am Nachmittag per Notruf von diesem Sachverhalt Kenntnis, ein Notarzt bestätigte den Tod des Kindes.

Es besteht der Verdacht, dass das Kind an den Folgen einer durch die 24-jährigen Eltern verursachten Unterversorgung verstorben ist.

Am Samstag erfolgte die Vorführung der deutschen Kindsmutter und ihres deutschen Lebensgefährten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einer Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes durch Unterlassen. Der Verdacht bezieht sich auf das Mordmerkmal der Grausamkeit. Beide Beschuldigte befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Feststellung der Todesursache und der weiteren Tatumstände ist Gegenstand umfassender Ermittlungen. Weitere Details werden mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt.

Merle Neufeld, Polizeidirektion Itzehoe

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:29

    POL-IZ: 250929.1 Brunsbüttel: Kriminalpolizei ermittelt nach PKW-Brand

    Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu Montag gerieten in Brunsbüttel zwei geparkte Autos in Brand und brannten vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Um 23:08 Uhr fing auf einem Parkplatz in der Straße Am Fleth zunächst ein blauer VW Feuer. Die Flammen griffen auf einen daneben abgestellten schwarzen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 06:57

    POL-IZ: 250926.1 Marne: Berauschter Mann leistet Widerstand

    Marne (ots) - In der Nacht zu heute hat der Patient einer Rettungswagenbesatzung zunächst gegenüber dem medizinischen Personal, später gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten Widerstand geleistet. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 01.00 Uhr bat eine Rettungswagenbesatzung in Marne um Unterstützung bei einem renitenten Patienten, dessen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:22

    POL-IZ: 250925.2 Kreis Dithmarschen: Betrüger erlangt mehrere tausend Euro

    Kreis Dithmarschen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es einem Telefonbetrüger gelungen, eine Rentnerin zu einer Überweisung von mehreren tausend Euro auf ein ihr fremdes Konto zu bewegen. Erst als der Transfer abgeschlossen war, realisierte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige. Gegen 15.30 Uhr meldete sich telefonisch ein Mann bei der Dithmarscherin und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren