Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250929.2 Brunsbüttel: Ermittlungen nach dem Tod eines Säuglings

Brunsbüttel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Aktuell laufen die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe und der Kriminalpolizeistelle Heide in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem Verdacht des Mordes durch Unterlassen an einem Säugling in Brunsbüttel. Am 26. September 2025 verstarb in Brunsbüttel ein 4 Monate altes Mädchen in ihrem Zuhause. Polizei und Rettung erhielten am Nachmittag per Notruf von diesem Sachverhalt Kenntnis, ein Notarzt bestätigte den Tod des Kindes.

Es besteht der Verdacht, dass das Kind an den Folgen einer durch die 24-jährigen Eltern verursachten Unterversorgung verstorben ist.

Am Samstag erfolgte die Vorführung der deutschen Kindsmutter und ihres deutschen Lebensgefährten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einer Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes durch Unterlassen. Der Verdacht bezieht sich auf das Mordmerkmal der Grausamkeit. Beide Beschuldigte befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Feststellung der Todesursache und der weiteren Tatumstände ist Gegenstand umfassender Ermittlungen. Weitere Details werden mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt.

Merle Neufeld, Polizeidirektion Itzehoe

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell