Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Verkehrsunfall / Vordach von Supermarkt beschädigt
Am Montag, 13. Oktober 2025 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Sattelzug den Parkplatz eines Supermarktes in der Florianstraße, OT Ramsloh. Beim rangieren beschädigte der 34-Jährige einen geparkten Pkw und ein Zufahrtsschild. Zudem geriet er unter das Vordach des Marktes, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde.
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell