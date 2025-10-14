PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall / Vordach von Supermarkt beschädigt

Am Montag, 13. Oktober 2025 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Sattelzug den Parkplatz eines Supermarktes in der Florianstraße, OT Ramsloh. Beim rangieren beschädigte der 34-Jährige einen geparkten Pkw und ein Zufahrtsschild. Zudem geriet er unter das Vordach des Marktes, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

