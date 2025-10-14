Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Sakristei Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Sonntag, 12. Oktober 2025 19:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 07:10 Uhr auf das Grundstück einer Kirche in der Kirchhofstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend flüchteten sie mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt ...

