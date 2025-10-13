PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 10:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 12:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 51-jährigen Garreler, welcher mit seinem Pkw den Thülsfelder Weg befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:13

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Halen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am 11.10.2025 gegen 15:30 Uhr befährt die 17- Jährige mit ihrem Pedelec die Brooklandstraße in 49661 Cloppenburg. Als sie beabsichtigt in die Hesselnfelder Straße abzubiegen, übersieht sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02 (w, 30 Jahre) mit ihrem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Beteiligte 01 kommt scher ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:12

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E- Centers Am 09.10.2025 im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Beschuldigter mittels eines Einkaufswagens den geparkten Pkw der Geschädigten auf dem Parkplatz des E- Centers in Friesoythe. Der Beschuldigte verließ den Unfallort ohne sich um den Personalienaustausch sowie die Schadensregulierung zu ...

    mehr
