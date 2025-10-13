Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E- Centers Am 09.10.2025 im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Beschuldigter mittels eines Einkaufswagens den geparkten Pkw der Geschädigten auf dem Parkplatz des E- Centers in Friesoythe. Der Beschuldigte verließ den Unfallort ohne sich um den Personalienaustausch sowie die Schadensregulierung zu ...

