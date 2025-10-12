Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Trunkenheit im Verkehr Am 12.10.2025 gegen 04:40 befährt ein 20- Jähriger aus Visbek die Straße Hagstedt in 49429 Visbek. In einer Linkskurve kommt er mit seinem Pkw von der Straße ab, fährt durch das angrenzende Maisfeld und kommt dort zum Stehen. Da der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und den Konsum einräumte, wurde eine Blutprobe ...

