Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 11.10.2025 gegen 15:30 Uhr befährt die 17- Jährige mit ihrem Pedelec die Brooklandstraße in 49661 Cloppenburg. Als sie beabsichtigt in die Hesselnfelder Straße abzubiegen, übersieht sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02 (w, 30 Jahre) mit ihrem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Beteiligte 01 kommt scher verletzt ins Krankenhaus. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A./i.V. POKin Maus, DSLin Einsatz- und Streifendienst Vechta
04441-943 0

Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

