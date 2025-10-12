Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Halen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Am 11.10.2025 gegen 15:30 Uhr befährt die 17- Jährige mit ihrem Pedelec die Brooklandstraße in 49661 Cloppenburg. Als sie beabsichtigt in die Hesselnfelder Straße abzubiegen, übersieht sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02 (w, 30 Jahre) mit ihrem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Beteiligte 01 kommt scher verletzt ins Krankenhaus. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
