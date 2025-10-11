Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, dem 10.10.2025, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Bundesstr. 72 in Höhe Emstek zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der 47-jährige Führer eines Sattelzuges aus Spanien überholte am Ende eines zweispurigen Bereiches einen weiteren Sattelzug, fuhr hierbei über die Sperrfläche und zog anschließend unmittelbar vor dem Sattelzug zurück auf die Fahrspur. Der überholte Sattelzug sowie ein weiterer entgegenkommender Sattelzug konnten nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern. Gegen den 47-jährigen Spanier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen des gefährlichen Überholvorganges sowie der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Sattelzuges werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, den 10.10.2025, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr ist es vor einem Fitnessstudio in der Lohner Straße zu einem Pedelec-Diebstahl gekommen. Entwendet wurde ein schwarzes Pedelec der Marke Raymon im Wert von 1840 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 10.10.2025; 14:42 Uhr, befuhr ein 54-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Sicherstellung des Führerscheines.

Vechta - Kennzeichenmissbrauch -

Am 10.10.2025; 23:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Driverstraße in Vechta. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt und einem anderen Fahrzeug zugeteilt waren. Es erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Untersagung der Weiterfahrt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.10.2025, gegen 17:50 Uhr, konnte ein 27-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw auf dem Bergweg kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.10.2025, gegen 16:45 Uhr, konnte ein 37-jähriger Dammer mit seinem E-Scooter in der Vördener Straße, Damme kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Der Betroffene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 10.10.2025, gegen 23:40 Uhr, konnte ein 29-jähriger Dammer mit seinem Pkw auf der Osnabrücker Straße 76 kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mitter steht. Ein Drogen-Vortest schlug positiv auf Kokain an. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

