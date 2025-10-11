POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines Anhängers samt mehreren Werkzeugen In der Zeit zwischen Sonntag, 14. September 2025 08:00 Uhr bis Freitag, 03. Oktober 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Diepholzer Straße und entwendeten einen Anhänger sowie mehrere Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

mehr