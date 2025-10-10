Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Einbruch in Golfclub

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Oktober 2025 15:00 Uhr bis Donnerstag, 09. Oktober 2025 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Golfclub im Mühlenweg. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Emstek - Pkw zerkratzt

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr bis 18:35 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw, BMW 535 xDrive, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Lastrup mit ihrem Pkw die Hemmelter Straße, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen ein Verkehrszeichen fuhr und sich überschlug. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 gegen 12:57 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Molbergen die Bahnhofstraße. Beim Einparken touchierte er einen geparkten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeughalter, einen 54-jährigen Mann aus Cloppenburg, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand wurde zudem ein Verfahren eingeleitet, da er zuließ, dass der 53-Jährige ohne entsprechende Fahrerlaubnis fuhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell