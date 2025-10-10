PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta / Langförden - Tankstellenraub unter Vorhalt eines Messers

Am Donnerstag, den 09.10.2025, betrat eine männliche Person gegen 20:13 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Oldenburger Straße in Langförden.

Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er den 37-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Tatverdächtige räumte zeitgleich Tabakwaren und -zubehör in eine mitgeführte Tüte und verließ im Anschluss mit dem Diebesgut die Örtlichkeit. Der Mann flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Schneiderkrug. Der Tankstellenmitarbeiter setzte unverzüglich einen Notruf ab und übermittelte die Täterbeschreibung.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Tatverdächtige im Bereich der Schwichteler Straße in Vechta nach kurzer Zeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit und Anregung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde per richterlicher Anordnung die Wohnanschrift des 20-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Vechta durchsucht.

Hierbei konnte das erlangte Diebesgut aufgefunden werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem eine starke Alkoholbeeinflussung bei dem Mann heraus (2,26 Promille), sodass ebenfalls eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

