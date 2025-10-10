Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Anhängers samt mehreren Werkzeugen

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. September 2025 08:00 Uhr bis Freitag, 03. Oktober 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Diepholzer Straße und entwendeten einen Anhänger sowie mehrere Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 gegen 16:42 Uhr entwendeten zwei derzeit unbekannte männliche Personen mehrere Smartphones mitsamt der Diebstahlssicherung aus der Auslage eines Elektrogeschäfts in der Große Straße. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - beide ca. 165cm - 170cm groß - beide schlank - dunklerer Teint.

Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit dunkler Jeans und hatte schwarze, hochstehende Haare gehabt. Die zweite Person habe eine schwarz/weiße Daunenjacke getragen und hatte sich die Kapuze über den Kopf gezogen.

Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 10. Oktober 2025 gegen 01:46 Uhr befuhr ein 20-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Birkenallee, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Grundstückshecke eines Wohnhauses in der Straße Wulfenauer Damm. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 gegen 12:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Trecker/Anhänger Gespann den Bokerner Damm in Richtung Dinklage. Hierbei streifte er drei Bäume und einige Leitpfosten. Es löste sich Rinde, welche auf den Pkw einer 28-jährigerin Lohnerin fiel. Der unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell