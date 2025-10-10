Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 08. Oktober 2025 gegen 09:30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Goldenstedt mit einem e-Scooter den Kreisverkehr an der Alten Oldenburger, dortiger Radweg, aus der Petersburger Straße kommend und beabsichtigte nach rechts Richtung Falkenrotter Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, mutmaßlich Opel, welcher in den ...

