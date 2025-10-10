PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Golfclub In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Oktober 2025 15:00 Uhr bis Donnerstag, 09. Oktober 2025 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Golfclub im Mühlenweg. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen. ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:55

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta / Langförden - Tankstellenraub unter Vorhalt eines Messers Am Donnerstag, den 09.10.2025, betrat eine männliche Person gegen 20:13 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Oldenburger Straße in Langförden. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er den 37-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:47

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 08. Oktober 2025 gegen 09:30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Goldenstedt mit einem e-Scooter den Kreisverkehr an der Alten Oldenburger, dortiger Radweg, aus der Petersburger Straße kommend und beabsichtigte nach rechts Richtung Falkenrotter Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, mutmaßlich Opel, welcher in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren