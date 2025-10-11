Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Oktober 2025, 16:55 Uhr bis 17:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Garrel.. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.2300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- versuchter Einbruch in Bauwagen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 25.09.2025 und Donnerstag, 10.10.2025 versuchten unbekannte Täter in den Bauwagen zu gelangen. Hierbei blieb es beim Versuch. Es entstand Sachschaden am Bauwagen von ca.1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) entgegen.

Molbergen- versuchter Einbruch in Molbergen

In der Zeit zwischen Freitag, 10.Oktober, 17:25 Uhr bis 17:35 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Molbergen einzubrechen. Hierbei wurden sie vom Hauseigentümer überrascht und flüchteten unerkannt. Es entstand geringer Sachschaden (ca. 200 Euro)

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 10.10.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Kuga auf einem Parkplatz eines Einkaufscenter an der Soestenstraße in Cloppenburg. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 100,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 10.10.2025, 02:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrad abgestellten Pkw BMW in der Industriestraße in Garrel. Anschließend entfernt dieser sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.04471/18600) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag dem 11.10.2025 gegen 02:03 Uhr befuhr ein 29jähriger aus Cloppenburg mit seinem Kraftrad die B 213 von Cloppenburg in Fahrtrichtung Löningen. In Höhe Lastrup stürzte er auf unbekannte Ursache alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass dieser unter Alkohol.- und Betäubungsmitteleinfluss steht. Im Anschluss wurde er einem Krankenhaus zugeführt und dort eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell