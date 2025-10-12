Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E- Centers

Am 09.10.2025 im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Beschuldigter mittels eines Einkaufswagens den geparkten Pkw der Geschädigten auf dem Parkplatz des E- Centers in Friesoythe. Der Beschuldigte verließ den Unfallort ohne sich um den Personalienaustausch sowie die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491 93390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell