Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt

Schwerin (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Schwerin zu zwei Verkehrsunfällen mit der Beteiligung von jeweils einem PKW und einem Fußgänger, wobei letztere zum Teil schwerverletzt wurden.

Gegen 15:20 Uhr befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai das Parkhaus in der Alten Dorfstraße im Stadtteil Zippendorf. Als sie von einem Parkdeck auf das darunterliegende wechselte, soll sie in der entsprechenden Einfahrt die 87-jährige Fußgängerin zu spät gesehen haben. Das Fahrzeug streifte die ältere Dame, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.

Kurze Zeit später kam es gegen 15:45 Uhr in der Wismarschen Straße am Grunthalplatz zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem VW Up und einer 16-jährigen Fußgängerin. Das Mädchen wollte an der dortigen Haltestelle vor einem haltenden Bus die Straße überqueren. Die 38-jährige Autofahrerin überholte im gleichen Moment diesen Bus und bemerkte das auf die Straße tretende Mädchen zu spät. Sie soll noch eine Bremsung eingeleitet haben, konnte den Aufprall jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Unfallopfer wurden zur weiteren Begutachtung ihrer Verletzungen mit Rettungswagen in das nahegelegene Klinikum gebracht.

Bei dem zweiten Unfall entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei erinnert an die gegenseitige Sorgfaltspflicht aller Verkehrsteilnehmer, welcher gerade an unübersichtlichen Stellen im Verkehrsraum besondere Bedeutung beigemessen werden sollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell