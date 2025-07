Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Linienbus kommt von Fahrbahn ab und landet in Straßengraben

Püschow/Reinshagen (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 16.00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Püschow bei Satow ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Linienbusses des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Wie aus den aktuellen Erkenntnissen der vor Ort eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen hervorgeht, sei der Bus zuvor aus Püschow kommend in Richtung Reinshagen unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Bus in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den parallel verlaufenden Straßengraben. Laut Angabe des Fahrers sei ein technisches Problem ursächlich für das Abkommen gewesen. Die Ermittlungen der genauen Unfallumstände dauern an. Nebst dem Fahrer befanden sich zudem fünf Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren in dem Bus. Alle Insassen wurden medizinisch untersucht. Eine 15-Jährige ist aufgrund leichter Verletzungen (Prellung) vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik nach Rostock gebracht worden. Die weiteren Personen blieben bis auf einen erlittenen Schock unverletzt und wurden noch vor Ort den Eltern und Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Unfallort kam es aufgrund der Bergungsmaßnahmen zu temporären Einschränkungen des auflaufenden Verkehrs. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.

