Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am 12.10.2025 gegen 04:40 befährt ein 20- Jähriger aus Visbek die Straße Hagstedt in 49429 Visbek. In einer Linkskurve kommt er mit seinem Pkw von der Straße ab, fährt durch das angrenzende Maisfeld und kommt dort zum Stehen. Da der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und den Konsum einräumte, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 20- Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell