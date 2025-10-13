Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 12:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 51-jährigen Garreler, welcher mit seinem Pkw den Thülsfelder Weg befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 05:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass es zu einem Verkehrsunfall in der Alte Heerstraße gekommen sei. Ein Pkw habe die Alte Heerstraße in Richtung Lastrup befahren, in Höhe der Ortschaft Benstrup sei dieser von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei im Vorgarten eines Einfamilienhauses zum Erliegen gekommen. Zwei Personen konnten dabei beobachtet werden, wie sie aus dem Pkw flüchteten. Im Rahmen der Unfallaufnahme kamen die beiden Insassen zurück. Hierbei handelte es sich um eine 23-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann, beide aus Löningen. Beide stritten die Fahrereigenschaft ab, beide Personen waren alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei der 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,48 Promille, bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,56 Promille. Der Sachverhalt wurde dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgetragen, diese ordnete eine Blutentnahme bei beiden Personen an. Zudem erfolgte eine Spurensuche und -sicherung am verunfallten Pkw. Gegen beide Beteiligten wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Insassen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 11.500,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) in Verbindung zu setzen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person / Verursacher alkoholisiert

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 22:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Löninger Straße in Richtung Ortsausgang. Aus unbekannter Ursache kam er im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Während der Unfallaufnahme konnte deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von ca. 17.000,00 Euro.

