Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Sakristei

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Sonntag, 12. Oktober 2025 19:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 07:10 Uhr auf das Grundstück einer Kirche in der Kirchhofstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend flüchteten sie mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Einbruch in Firmenfahrzeug

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Transporter, welcher auf einem Firmengelände in der Straße Blaubusch stand. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Montag, 13. Oktober 2025 gegen 06:35 Uhr befuhr ein 21-jähirger Mann aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad den Lütke Weg in Bethen und bog auf die Bether Dorfstraße ein. Hierbei wurde er von dem Pkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers überholt. Während des Überholvorganges touchierte der Unbekannte den 21-Jährigen mit dem Pkw, der 21-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Unfallverursacher flüchtete. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen silbernen VW mit nicht deutschem Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Oktober 2025 20:30 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 11:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler CLA 220 in grau, welcher vor einer Wohnung in der Cloppenburger Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell