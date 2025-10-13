Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Baum gerät in Brand

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 16:15 Uhr meldeten Zeugen einen verrauchten und glimmenden Baum in Dümmerlohhausen, Seeblick. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Osterfeine gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Im Nahbereich konnten Bengalo-Fackeln festgestellt werden.

Visbek - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 00:05 Uhr bis 06:35 Uhr besprühten unbekannte Täter die Steinmauer vor einem Wohnhaus in der Dorfstraße, OT Rechterfeld, mit Farbe (rosa und schwarz). Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

