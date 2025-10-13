PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Baum gerät in Brand

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 16:15 Uhr meldeten Zeugen einen verrauchten und glimmenden Baum in Dümmerlohhausen, Seeblick. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Osterfeine gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Im Nahbereich konnten Bengalo-Fackeln festgestellt werden.

Visbek - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 12. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 00:05 Uhr bis 06:35 Uhr besprühten unbekannte Täter die Steinmauer vor einem Wohnhaus in der Dorfstraße, OT Rechterfeld, mit Farbe (rosa und schwarz). Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:43

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 12. Oktober 2025 gegen 12:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 51-jährigen Garreler, welcher mit seinem Pkw den Thülsfelder Weg befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:13

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Halen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am 11.10.2025 gegen 15:30 Uhr befährt die 17- Jährige mit ihrem Pedelec die Brooklandstraße in 49661 Cloppenburg. Als sie beabsichtigt in die Hesselnfelder Straße abzubiegen, übersieht sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02 (w, 30 Jahre) mit ihrem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Beteiligte 01 kommt scher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren