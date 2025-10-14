PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 07:33 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Cappeln mit einem Pkw die Straße Südkamp, OT Stapelfeld, in Richtung Osnabrücker Straße. Eine 30-jährige Frau aus Großenkneten befuhr die Osnabrücker Straße, Fahrtrichtung Quakenbrück. An der Kreuzung übersah die 64-Jährige den Pkw der 30-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro. Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes war die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
