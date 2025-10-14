Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen
Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 07:33 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Cappeln mit einem Pkw die Straße Südkamp, OT Stapelfeld, in Richtung Osnabrücker Straße. Eine 30-jährige Frau aus Großenkneten befuhr die Osnabrücker Straße, Fahrtrichtung Quakenbrück. An der Kreuzung übersah die 64-Jährige den Pkw der 30-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro. Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes war die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg vor Ort.
