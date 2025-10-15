Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Lastrup - Diebstahl eines Wohnmobils
In der Zeit zwischen Montag, 13. Oktober 2025 22:00 Uhr bis Dienstag, 14. Oktober 2025 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Wohnmobil, Carthago C-Tour, welches vor einem Wohnhaus in der Straße Alter Schützenweg abgestellt worden war.
Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
Anwohner werden gebeten etwaige Überwachungskameras auf Hinweise zum tatkritischen Zeitraum zu überprüfen.
Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 14:53 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße / B68 in Richtung B213. Der 53-Jährige bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw abbremsen musste und fuhr auf den Pkw eines 27-jährigen Cloppenburgers auf. Der 27-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro.
