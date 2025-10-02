Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.10.2025

Landkreis Sigmaringen (ots)

Nach groß angelegtem Betrug: Umgerechnet über 100.000 US-Dollar in Kryptowährung sichergestellt

Nach einem professionell angelegten Betrug, bei dem einem Unternehmen mit Sitz im Landkreis Sigmaringen Mitte Juli 2025 ein hoher Schaden entstanden ist, konnten Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hechingen umgerechnet über 100.000 US-Dollar an einer Kryptobörse sicherstellen. Die Betrüger hatten dem Unternehmen die Vermittlung eines schweizerischen Investors in Aussicht gestellt, der angeblich Interesse an einem Projekt in Millionenhöhe zeige. Nachdem die Verhandlungen, u.a. auch bei persönlichen Treffen im benachbarten Ausland, bereits weit fortgeschritten waren, gelang es den Tätern, die in Kryptowährung bereitgestellte Vermittlungsprovision in Höhe eines sechsstelligen Betrages vom Konto (Wallet) des Unternehmens abfließen zu lassen. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Täter dieses Modus Operandi arbeiten typischerweise arbeitsteilig in internationalen Strukturen zusammen und versuchen, durch den Einsatz von verschiedenen Kryptowährungen die erlangten Gelder der Zugriffsmöglichkeit der Ermittlungsbehörden zu entziehen. Trotzdem gelang es den Behörden in diesem Fall durch aufwändige Ermittlungen, einen Teilbetrag von über 100.000 US-Dollar in Kryptowährung sicherzustellen und dem Zugriff der Täter dauerhaft zu entziehen.

Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den hoch professionell agierenden Tätern und ihren vielfältigen Betrugsmaschen, die auch vor größeren Unternehmen keinen Halt machen. Auch wenn von den Tätern im Verlauf der Verhandlungen vorgehalten wird, das Zahlungen in Kryptowährung heutzutage Gang und Gäbe wären, wahren Sie bei derartigen Geschäften höchste Vorsicht und lassen Sie sich gegebenenfalls von erfahrenen Experten beraten. Im Zweifelsfall steht das Referat Prävention als kriminalpolizeiliche Beratungsstelle beim Polizeipräsidium Ravensburg als Ansprechpartner zur Verfügung.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

