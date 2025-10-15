Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen

Am Montag, 13. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pkw, Toyota Auris in schwarz, welcher in der Straße Alter Flugplatz abgestellt worden war. Die unbekannten durchsuchten den Pkw, erlangten jedoch kein Diebesgut.

Am Dienstag, 14. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 08:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam einen Pkw, Skoda Superb in schwarz, welcher vor einem Wohnhaus in der Rombergstraße abgestellt worden war. Hier wurde die Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Lkw aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 10. Oktober 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 14. Oktober 2025 00:15 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Fallenriede und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Führerhaus einer dort abgestellten Zugmaschine. Augenscheinlich konnte jedoch kein Diebesgut erlangt werden, diverse elektronische Geräte wurden jedoch angegangen. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Lohne - Brand

Am Dienstag. 14. Oktober 2025 gegen 13:40 Uhr meldeten Zeugen eine brennende Fläche in einem Waldstück an der Straße Fuhrenkamp. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Pkw Brand

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 gegen Mitternacht geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw, Ford Mondeo in blau, in der Straße Bokerner Damm in Brand. Am Pkw befanden sich augenscheinlich keine Kennzeichen. Hinweise auf den Halter nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 gegen 00:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 48-jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem Pkw die Diepholzer Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 72-jähriger Goldenstedter mit seinem Pedelec die Straße Am Sportplatz und beabsichtigte die Huntestraße in Richtung Fredelaker Straße zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau aus Twistringen, die mit ihrem Pkw die Huntestraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 72-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi A6 in grau, welcher auf einem Parkplatz an der Kronenstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher entfernt sich unerlaubt

Am Dienstag, 14. Oktober 2025 gegen 07:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Goldenstedter mit einem E-Scooter den Gehweg entlang der Straße Windallee. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Straße Immentun und beabsichtigte nach rechts auf die Windallee abzubiegen. Hierbei übersah er den 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 23-Jährige stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt. Bei dem Pkw soll es sich um einen Toyota in blau handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

