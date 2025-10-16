PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzende Mitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg
Vechta hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel, OT Beverbruch - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Der 64-jährige Vermisste aus Garrel, Ortsteil Beverbruch, wurde am 15.10.2025, gegen 21.40 Uhr, im Bereich der Gemeinde Wardenburg wohlbehalten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgefunden.

Somit wird um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung und um Löschung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

  • 15.10.2025 – 11:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - mehrere Pkw aufgebrochen Am Montag, 13. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pkw, Toyota Auris in schwarz, welcher in der Straße Alter Flugplatz abgestellt worden war. Die unbekannten durchsuchten den Pkw, erlangten jedoch kein Diebesgut. Am Dienstag, 14. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 08:30 Uhr ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Diebstahl eines Wohnmobils In der Zeit zwischen Montag, 13. Oktober 2025 22:00 Uhr bis Dienstag, 14. Oktober 2025 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Wohnmobil, Carthago C-Tour, welches vor einem Wohnhaus in der Straße Alter Schützenweg abgestellt worden war. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Anwohner ...

    mehr
