Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzende Mitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel, OT Beverbruch - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Der 64-jährige Vermisste aus Garrel, Ortsteil Beverbruch, wurde am 15.10.2025, gegen 21.40 Uhr, im Bereich der Gemeinde Wardenburg wohlbehalten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgefunden.

Somit wird um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung und um Löschung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.

