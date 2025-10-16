Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Ergänzende Mitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg
Vechta hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Cloppenburg/Vechta (ots)
Garrel, OT Beverbruch - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Der 64-jährige Vermisste aus Garrel, Ortsteil Beverbruch, wurde am 15.10.2025, gegen 21.40 Uhr, im Bereich der Gemeinde Wardenburg wohlbehalten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgefunden.
Somit wird um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung und um Löschung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.
