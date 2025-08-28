Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Gaststätte

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Mühlengasse ein. Eine Videoüberwachung zeigt zwei Männer, die gegen 03:00 Uhr eine Tür zum Biergarten und anschließend eine Tür zur Küche aufhebelten. Im Innenraum brachen sie unter anderem zwei Spielautomaten auf und leerten ein Sparfach. Mit Bargeld und Alkoholflaschen flüchteten sie unerkannt. Die Täter hatten eine normale Statur. Einer von ihnen trug eine Base-Cap. Die Polizei bittet nach dem Einbruch unter der Tel.: 0800/2361 111 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell