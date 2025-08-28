PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Gaststätte

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Mühlengasse ein. Eine Videoüberwachung zeigt zwei Männer, die gegen 03:00 Uhr eine Tür zum Biergarten und anschließend eine Tür zur Küche aufhebelten. Im Innenraum brachen sie unter anderem zwei Spielautomaten auf und leerten ein Sparfach. Mit Bargeld und Alkoholflaschen flüchteten sie unerkannt. Die Täter hatten eine normale Statur. Einer von ihnen trug eine Base-Cap. Die Polizei bittet nach dem Einbruch unter der Tel.: 0800/2361 111 um Zeugenhinweise.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

