Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Männer in der Nacht auf Baustelle - Festnahmen

Recklinghausen (ots)

Nachdem aufmerksame Zeugen in der vergangenen Nacht verdächtige Männer beobachteten und den Notruf wählten, konnte die Polizei kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Kurz nach Mitternacht informierte ein Zeuge die Polizei über zwei Männer, die sich auf einer Baustelle an der Kaiserstraße aufhielten. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten einen 26-Jährigen aus Bosnien, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, und einen Mann, dessen Identität noch nicht feststeht, stellen. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise darauf, dass die Männer möglicherweise Kupferkabel stehlen wollten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

