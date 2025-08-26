Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Auto auf Parkplatz ausgebrannt
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht geriet ein Auto auf einem Parkplatz an der Hügelstraße in Brand. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Brand wurde gegen 02:30 Uhr gemeldet. Die Ursache ist aktuell noch unklar.
Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111.
