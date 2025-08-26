PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auto auf Parkplatz ausgebrannt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht geriet ein Auto auf einem Parkplatz an der Hügelstraße in Brand. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Brand wurde gegen 02:30 Uhr gemeldet. Die Ursache ist aktuell noch unklar.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
