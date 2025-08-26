Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Silbernes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Wittener Straße musste ein Busfahrer am Montagnachmittag stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Dadurch stürzte allerdings ein 81-jähriger Fahrgast aus Castrop-Rauxel im Bus. Der beteiligte - und unbekannte - Fahrer wird gesucht.

Der Linienbus (SB22) war nach bisherigen Kenntnissen gegen 14.50 Uhr auf der Wittner Straße in Richtung Datteln unterwegs. Plötzlich sei ein entgegenkommendes Fahrzeug nach links in die Provinzialstraße abgegeben. Der Busfahrer bremste stark ab, woraufhin der Senior stürzte und schwer verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrer (oder Fahrerin) wird gesucht. Er soll in einem silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen sein - und ist in die Provinzialstraße abgebogen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford Transit. Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dem gesuchten Fahrer (oder Fahrerin) nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

