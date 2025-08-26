Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung nach Ladendiebstahl erledigt - Frau konnte identifiziert werden

Recklinghausen (ots)

Rund zwei Monate nach der öffentlichen Suche nach einer tatverdächtigen Person, die aus einem Drogeriemarkt Waren gestohlen soll, hat sich die Fahndung erledigt. Es sind mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, woraufhin die tatverdächtige Frau auf dem Foto identifiziert werden konnte. Sie kommt aus Herten. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Fahndung (vom 18. Juni 2025) wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto der Tatverdächtigen zu löschen. Und danken an dieser Stelle für die Hinweise, die zur Aufklärung beigetragen haben.

