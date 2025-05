POL-HI: Bad Salzdetfurth: Brennender mit Gülle beladener Sattelzug-Vollsperrung B243 zwischen Wesseln und Söder

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (Lö) In der Zeit vom Samstag den 17.05.25 bis zum Montag, den 19.05.2025, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Bad Salzdetfurth. Der 41-jährige Fahrzeughalter aus Bad Salzdetfurth stellte in dem genannten Zeitraum seinen Pkw Peugeot in der Straße "Am Horstbach" ab. Hier wurde dann die rechte Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierdurch entstand ...

