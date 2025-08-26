Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter wurde ein Fußgänger aus Recklinghausen leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu dem Unfall.
Am frühen Montagmorgen (05:25 Uhr) stand ein 62-Jähriger Recklinghausen an der Haltestelle St.-Suibert-Platz. Plötzlich kam es zu einer Kollision mit einem E-Scooter. Der Recklinghäuser stürzte und und wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr davon. Eine Personenbeschreibung gibt es nicht. Der 62-Jährige informierte am Nachmittag die Polizei.
Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Fahrer machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.
