PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wer kennt die mutmaßliche Diebesbande?

POL-RE: Marl: Wer kennt die mutmaßliche Diebesbande?
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Nach einem Bandendiebstahl aus einer Drogerie sucht die Polizei mithilfe einer Fotofahndung nach mehreren Tatverdächtigen.

Die Männer und Frauen waren in einer Drogerie am Dümmerweg unterwegs und sollen dort zusammen eine Vielzahl an Kosmetikprodukten entwendet haben. Fotos und weitere Informationen zu dem Vorfall finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/178665

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Tel.: 0800/2361 111 Hinweise zu den tatverdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:14

    POL-RE: Waltrop: Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude auf der Borker Straße eingebrochen. Die beiden Täter verschafften sich gegen 2.30 Uhr über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum und erbeuteten zahlreiche Zigaretten aus der Auslage. Die Beute verstauten sie in einem weißen Beutel. Anschließend flüchteten die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:59

    POL-RE: Gladbeck: Auto auf Parkplatz ausgebrannt

    Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht geriet ein Auto auf einem Parkplatz an der Hügelstraße in Brand. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Brand wurde gegen 02:30 Uhr gemeldet. Die Ursache ist aktuell noch unklar. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia Weßing Telefon: 02361 55 1032 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:58

    POL-RE: Datteln: Silbernes Fahrzeug nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Auf der Wittener Straße musste ein Busfahrer am Montagnachmittag stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Dadurch stürzte allerdings ein 81-jähriger Fahrgast aus Castrop-Rauxel im Bus. Der beteiligte - und unbekannte - Fahrer wird gesucht. Der Linienbus (SB22) war nach bisherigen Kenntnissen gegen 14.50 Uhr auf der Wittner Straße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren