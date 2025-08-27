Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Wer kennt die mutmaßliche Diebesbande?
Recklinghausen (ots)
Nach einem Bandendiebstahl aus einer Drogerie sucht die Polizei mithilfe einer Fotofahndung nach mehreren Tatverdächtigen.
Die Männer und Frauen waren in einer Drogerie am Dümmerweg unterwegs und sollen dort zusammen eine Vielzahl an Kosmetikprodukten entwendet haben. Fotos und weitere Informationen zu dem Vorfall finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/178665
Die Kriminalpolizei nimmt unter der Tel.: 0800/2361 111 Hinweise zu den tatverdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl entgegen.
