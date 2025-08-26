PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Waltrop: Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude auf der Borker Straße eingebrochen. Die beiden Täter verschafften sich gegen 2.30 Uhr über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum und erbeuteten zahlreiche Zigaretten aus der Auslage. Die Beute verstauten sie in einem weißen Beutel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Täter sind auf einer Videoaufzeichnung zu sehen. Demnach wurden sie wie folgt beschrieben: 1) männlich, schwarze Basecap, Brille, dunkle Jacke mit orangenem Reißverschluss und orangenen Ärmelbund, blaue Jeans, graue Handschuhe. 2) männlich, schwarze Mütze, dunkle Jacke, graue Hose, neongrüne Handschuhe, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

