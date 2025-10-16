Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Seniorenheim

In der Zeit zwischen Dienstag, 14. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 15. Oktober 2025 06:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kroger Straße, verschafften sich Zugang zum dortigen Objekt und öffneten gewaltsam mehrere Bürotüren. Augenscheinlich konnte jedoch kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 02. Oktober 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 14. Oktober 2025 09:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Auf dem Hövel und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Lagerhalle. Es wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Pkw aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag, 13. Oktober 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 15. Oktober 2025 00:00 Uhr begaben sich Unbekannte an einen VW Golf in blau, welcher auf einem Parkplatz in der Hagener Straße abgestellt worden war. Die unbekannten Täter entwendeten Handtaschen samt Inhalt und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bakumer Straße in Richtung Vechta. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Bakumer Straße mit einem Pkw und Anhänger in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung Köhlerweg verlor der Unbekannte von seinem Anhänger einen Gegenstand. Dieser fiel auf die Fahrbahn, der 47-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen den Gegenstand. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw des 47-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Carport einer Doppelhaushälfte in der Straße Königsberger Ring. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

