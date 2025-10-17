Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl eines Wohnmobils

Erneut wurde im Zeitraum von Mittwoch, den 15.10.2025 (21:30 Uhr) bis Donnerstag, den 16.10.2025 (17:00 Uhr) ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat / Bürstner im Gesamtwert von ca. 50000,- EUR entwendet. Abgestellt war das Wohnmobil im Bereich Schierlingsdamm in Cappeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cappeln - Ohne Zulassung im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 16.10.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18:00 Uhr einen 37-jährigen Motorradfahrer aus Cappeln auf der Cloppenburger Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass das geführte Fahrzeug nicht zugelassen und mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen versehen war. Weiterhin war dieser in Begleitung eines 7-jährigen Kindes, welches ein "Kindermotorrad" bis 40 km/h führte. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und das Kennzeichen des Motorrades sichergestellt.

Molbergen - Drogen im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 16.10.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr einen 38-jährigen PKW-Führer aus Friesoythe auf der Ermker Straße. Bei der Kontrolle wurden physische Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Beeinflussung durch Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell