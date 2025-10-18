Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 18.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung Im Zeitraum Donnerstag 16.10.2025, 21:30 Uhr bis Freitag 17.10.2025, 06:45 Uhr wird die Fensterscheibe eines Geschäftes an der Straße "Pingel Anton" in Cloppenburg durch Steinwürfe beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag 17.10.2025 um 11:54 Uhr befahren ein 24-jähriger aus Vrees mit einem Ackerschlepper und ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Wardenburg die Peheimer Straße aus Richtung Peheim in Richtung Lindern in der genannten Reihenfolge. Während des folgenden Überholvorganges beabsichtigt der Fahrer des Ackerschleppers nach links in die Ginger Straße abzubiegen. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der PKW-Fahrer leicht verletzt wird. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 11000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich unter 05432/803840 mit der Polizei in Löningen in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg OT Stapelfeld - Verkehrsunfall Am Freitag 17.10.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Niederländer mit einem Sattelzug die Holtestraße im Cloppenburger Ortsteil Stapelfeld. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 68 kommt der Fahrzeugführer mit dem Gespann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kommt auf der Seite zum Liegen. Das Fahrzeuggespann war mit ca. 2500 lebenden Hähnchen beladen, von denen der Großteil durch den Verkehrsunfall verendet ist. Die übrigen Hähnchen wurden auf Anordnung des Veterinäramtes vor Ort getötet und der Tierkörperbeseitigungsanlage zugeführt. Zur genauen Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges war die Holtestraße voll gesperrt. Am Samstag gegen 00:05 Uhr hob die Straßenmeisterei Löningen nach Beendigung der Bergungsmaßnahmen die Sperrung wieder auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell