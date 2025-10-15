Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Kirkel (ots)

Am 28.09.2025, gegen 01:30 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter ein gelbes Graffiti an der Autobahnunterführung zwischen Kirkel-Limbach und Bayrisch Kohlhof an. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Bayrisch Kohlhof.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell