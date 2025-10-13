Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung am Bahnhof in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag den 10.10.2025, gegen 13:35 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Kindern / Jugendlichen in der Unterführung des Bahnhofs in Bexbach. Hierbei wurde ein Kind leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell