Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L 119 zwischen Kirkel-Limbach und Homburg

Homburg, Kirkel (ots)

Am 10.10.2025, zwischen 22:35 Uhr und 22:42 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 119 zwischen Kirkel und Homburg. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte im Tatzeitraum mit mehreren Leitpfosten, wodurch diese auf die Fahrbahn geschleudert und beschädigt wurden. Der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell